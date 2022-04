Didier KOVACS

Tout est possible ; TRANSMETTRE : une nouvelle forme de management !!!! ????



D'acteur à passeur, mon parcours me permet de développer mes moteurs de réussite dans le développement durable des entreprises et des hommes :

- Définir une stratégie clients, métiers, produits en accord avec les ambitions et les moyens de l’entreprise.

- Investir dans l’outil industriel, moderne, efficace et efficient utilisé dans des méthodes d’organisation de « LEAN MANAGEMENT » permet d’approcher « L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE ».

- Pérenniser les résultats par la mise en place d'une équipe de pilotage équilibrée, complémentaire, qualifiée et mobilisée.



La maturité de la réflexion, le recul dans la prise de décision et une bonne dose d'intuition et de concertation sont bien les ingrédients d'un bon manager, pour vous servir...;



Mes compétences :

Lean management

Direction générale

Qualité

Logistique

ERP