Sébastien LECLERC

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CADRE OPERATIONNEL
DOMAINES DE COMPETENCES :
MANAGEMENT ( OPERATIONNEL , TRANSVERSAL PROJET, GESTION DU CHANGEMENT)
GESTION ENTREPRISE ( BUDGET , BUSINESS PLAN , INVEST. )
TECHNIQUE ( METALLURGIE, USINAGE, MECANIQUE DE PRECISION, TRAITEMENTS DE SURFACE ET THERMIQUES, MISE EN FORME DES MATERIAUX )
QUALITE ( CERTIFICATION ISO 9000, 9100, QS 9000, OUTILS LEAN )
COMMERCIAL ( DEVELOPPEMENT CA )
ACHAT ( GESTION FOURNISSEUR, NEGO )
Mes compétences :
LEAN
USINAGE
Rigueur
Management
Autonomie