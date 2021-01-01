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Sébastien LECLERC

TOURS

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Tours

En résumé

CADRE OPERATIONNEL

DOMAINES DE COMPETENCES :
MANAGEMENT ( OPERATIONNEL , TRANSVERSAL PROJET, GESTION DU CHANGEMENT)
GESTION ENTREPRISE ( BUDGET , BUSINESS PLAN , INVEST. )
TECHNIQUE ( METALLURGIE, USINAGE, MECANIQUE DE PRECISION, TRAITEMENTS DE SURFACE ET THERMIQUES, MISE EN FORME DES MATERIAUX )
QUALITE ( CERTIFICATION ISO 9000, 9100, QS 9000, OUTILS LEAN )
COMMERCIAL ( DEVELOPPEMENT CA )
ACHAT ( GESTION FOURNISSEUR, NEGO )

Mes compétences :
LEAN
USINAGE
Rigueur
Management
Autonomie

Entreprises

  • UMP RIOLLET - Directeur de site

    2013 - maintenant

  • INDUSMECA (société Bougault) - Directeur Général

    2006 - 2012 Développement organisationnel, technique, industriel et commercial de la société Bougault.

  • France Fermetures - Responsable Qualité & SAV

    BOUSSAC 2005 - 2006 Management du service Qualité & SAV

  • OERLIKON - BALZERS - Directeur des opérations Région Ouest

    2000 - 2005 Management opérationnel de 3 usines de production.
    Activités : Traitements de surfaces PVD et Traitements thermiques

  • OERLIKON - BALZERS - Directeur Qualité

    1996 - 2000 Management du service Qualité Groupe (8 usines de production)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :