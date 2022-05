Stéphane WROBEL

Ma carrière professionnelle a débuté en 1994 dans le Marketing. J'ai toutefois pris un tournant rapidement vers la Logistique puis la Supply Chain. Ma formation de base m'a permis d'appréhender ces nouvelles fonctions avec une vision neuve. Autodidacte dans ce domaine, j'ai mis en avant mon pragmatisme et mes capacités d'analyse pour mener à bien des projets majeurs d'amélioration.

Aujourd'hui en poste dans l'industrie aéronautique, domaine exigeant nécessitant une forte implication personnelle, je me suis positionné comme pilote de projets importants d'amélioration.

Bon manager et force de propositions, j'aspire à developper mes compétences dans une rôle plus global.



Mes compétences :

Planification

Management

Logistique

Informatique

Gestion de projet

Gestion de production

Approvisionnement

Amélioration continue

Achats

Supply Chain