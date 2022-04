Didier LABBE

Large expérience dans la gestion et la commercialisation de projets autour des systemes d'information : intégration , développement d’applications, déploiement d’infrastructure, sécurité, qualité ....

avec un objectif : s'assurer que l'informatique contribue efficacement au développement economique de l'entreprise.



contact : labbedidier@free.fr



Expériences avec des Environnements :

BANQUES - ASSURANCES - COLLECTIVITES LOCALES - INDUSTRIES



Pour traiter des projets de type :

PROGICIEL, INTRANET, PORTAIL, GEIDE, SERVICE WEB, AUDIT, SECURITE, INFRASTRUCTURE, ORGANISATION,

MONETIQUE, DEPLOIEMENT ET GESTION DE POSTES DE TRAVAIL ET DE SERVEURS, DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES….



Intéret pour les Normes, Les Methodes, La Qualité, La Gouverance , l'Innovation, les technologies et la gestion des affaires autour des systemes d'information.



Expérience:

CapGemini, Unisys, Celya, Mnemosyne , Forteam , Capaciti, Tibco



Pour des projets avec :

- Crédits Agricoles, Crédits Mutuels, Caisses d’Epargne,Banque Populaire, Société Générale BancoPopular, MontePachi Banque, Socram

- MAIF, MAAF,CAMIF,SIMS (AXA), Union des Mutuelles Cogérées, Ionis Groupe Essor…

- Groupe Leclerc via SIGMA, Système U, STX Chantiers de l’Atlantique, Alcatel, Nixdorf, OFUP, Sercel, Polytech Nantes, Hubbard Isa, DDEC44, ORT, La Poste/DISIT, Groupe Gambetta

- CG41 – Mairie d’Orvault – CAP Atlantique – Ville de St Herblain, CCI44 ....



Mes compétences :

Organisation

ITIL

Web

Sécurité Iso27000