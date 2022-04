Didier LABELLE

Bonjour,

Après avoir passé mes 5 dernières années chez des constructeurs informatiques (3 ans chez DELL comme Responsable régional SMB et 2 ans chez NEC Computers comme Responsable grands comptes et channel) et un passage très intéressant de 1 an dans une société français de sécurité ARKOON Network security, j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge en prenant le poste de Responsable commercial B2B région sud-est chez TOSHIBA Division informatique.

C'est avec un véritable bonheur que je me lance dans cette nouvelle aventure qui cumule des fonctions de commerce (coté Chanel et cote clients finaux) , de marketing, etc...

Dans l'attente de vous lire



Cordialement.



Mes compétences :

Arkoon