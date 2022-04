Gilles MUREAU

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis Avril 2015



SUPPLY CHAIN MANAGER chez STORMSHIELD Groupe AIRBUS (branche Space & Defense) CA 33 M€

Responsable de la chaine Logistique

Prévisionnel et achat matière gamme SNS

Gestion de la sous-traitance de la production et du SAV



RESPONSABLE DE PRODUCTION ET SAV chez Arkoon Network Security après 2006

Sécurité Internet - 100 collaborateurs 13 M€¨CA

MISSIONS ET RESPONSABILITES

• Prévisionnel et achat matière (2 M€)

• Gestion de la sous-traitance de la production (constructeurs et intégrateurs) et du SAV

• Rédaction des contrats de services

• Gestion des commandes clients

• Mise en place des process industriels et d'intégration matérielle, certifications produits, suivi des facturations

• Tableaux de bords de pilotage (ventes, production, RMA, Qualité)



RESPONSABLE DES SERVICES PROFESSIONNELS chez Arkoon Network Security 2001 - 2006

MISSIONS ET RESPONSABILITES

• Définition de la stratégie services du Groupe en comité de direction, des procédures et des moyens associés (Support Client, Formation, Consulting, Production et SAV).

• Personnalisation de l'outil de "Customer care" Customer First

• Management opérationnel de l’équipe (dix ingénieurs)

• Encadrement des gros projets Français et européens : Infogérance, Helpdesk, intégration

• Responsable de la relation Clients

• Gestion du système d'information interne (serveurs SQL, serveur de fichiers, plan de sauvegarde)

• Mise en place du support du produit Netwall (Evidian / Bull)



De 1998 à 2001 Société General Electric Capital Information Technology Solutions à Lyon



Après janvier 2000

Directeur des services de support région Est

Organisation, gestion et motivation d’une équipe de 85 techniciens répartis sur 14 agences, responsable des relations clients, revue de projet, gestion et reporting d’activité



De février 1998 à janvier 2000

Codirecteur de la région Rhône Alpes (4 agences, 80 personnes)

Gestion d’un centre de profit (P&L) de 400 MF dont 40 MF de CA services, management et encadrement de l’activité services



De 1995 à 1998 Société ISTA à Lyon

Distribution de matériel informatique professionnel

Chef de projet

- Avant vente et conseil

- Conduite et pilotage de projets

De octobre 1996 à Septembre 1997

Responsable des Ingénieurs Techniques et chefs de projet

- Chargé des relations clients grands comptes

- Accompagnement des forces de vente

- Planification des projets





De 1989 à 1995 Société INFOPOINT à Limonest

Distribution de matériel Compaq, Hewlett Packard et Toshiba

Ingénieur technico-commercial

- Installation de plates-formes Système

- Formation des administrateurs de réseau

- Assistance technique





De 1986 à 1989 Société SAE à Vénissieux :

Chef de projet (Développement en langage C et assembleur 68000)





De 1985 à 1986 Société HORIZON INFORMATIQUE à Lyon

Support technique (Installation de matériel IBM et BULL)





De 1983 à 1985 Société APLILOG à Villeurbanne

Analyste Programmeur (Développement en langage Basic et assembleur Z80)



Mes compétences :

Manager

Production

Gestion de projet

Management