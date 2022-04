Didier LABILLE

Soutenez le projet Ulule LA GRAMMAIRE EN BANDE DE CINÉ > > https://fr.ulule.com/grammaire-bande-de-cine/



Je fais partie des vieux qu’ont de l’âge, puisque je suis retraité de l’Education nationale depuis juin 2014, après avoir été professeur de français en collège depuis 1981.





Face à la grande difficulté qu’avaient les gamins à comprendre la grammaire, j’ai imaginé, en 1991, ces petits personnages qui ne m’ont plus jamais quitté.



MAMIE GRAMMAIRE et ses AMIS-MOTS.



La grammaire qui chante, qui danse et qui bouge.



C’est à la demande de mes élèves respectifs que j’ai, durant 25 ans, peaufiné cet univers ludique, en le déclinant, d’abord en BD, puis avec des marionnettes, des jeux cérébraux, des contes et même des pièces de théâtre.



Mes compétences :

Astronomie

Education

Français

Grammaire

Pédagogie

Théâtre