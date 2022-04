Didier LACHAIZE

Plus de 15 ans d'expérience dans le milieu industriel automobile, de la production au commerce en passant par le contrôle de gestion, la logistique et la qualité:



= > Management d'hommes dans un milieu industriel exigeant et rigoureux



= > Direction et application de stratégie commerciale pour des grands comptes



= > Polyvalence, organisation et rigueur acquis en tant que directeur qualité, contrôleur de gestion et responsable de production.



Mes compétences :

Management

Qualité

Amélioration continue

Industrie

Gestion de projet