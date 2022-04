Didier LAFFOND

"Le vrai capital est intangible : c'est le niveau des connaissances d'une personne, combinée à sa capacité à les mettre en pratique"



En phase d'écriture d'un projet "Télétravail et télécentres en milieu périurbain"



Mon expérience professionnelle tant au sein de la Direction Générale des Impôts (1996-2006), ainsi qu'à l'Insee (de 2006 à aujourd'hui) m'ont permis d'acquérir une connaissance globale de tous les aspects juridiques et économiques intéressante. Aujourd'hui, très impliqué sur les secteurs de la documentation (sur l'ensemble des champs de l'économie : développement économique, aménagement du territoire, environnement...), web surfer dans les gênes, mon envie d'apprendre et d'approfondir, ma curiosité ne tarissent pas. Je veille en permanence l'ensemble des news portant sur le développement des méthodes de management et je souhaite participer activement au développement du télétravail en France.

Goût pour l'écriture, analyse et synthèse de divers documents (dossiers documentaires électroniques).

"Dans les pays où la confiance règne, les entreprises laissent une grande autonomie aux salariés qui communiquent et se coordonnent pour atteindre des objectifs communs" (Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg dans leur livre : "la fabrique de la défiance...et comment s'en sortir").



La transversalité et la complémentarité des disciplines que je connais sont mises au service du développement durable : innover sans compromettre les conditions de vie des générations futures, en les favorisant par des actions liées aux conditions de travail, à l'environnement, à la formation... ou à toutes choses leur permettant de connaître un avenir dans lequel ils seront également responsables.







Mes compétences :

Conseil

Gestion de projets transversau

Développement économique t

Freelance

Développement durable

Conception innovante

Créativité

Communication