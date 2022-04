Didier LAGLASSE

Courtier en assurances spécialisé vie et défiscalisation. réalisation de bilan social et patrimonial gratuit et sans engagement. les thèmes sont :

la prévoyance (décès, arrêt de travail, invalidité; perte d'autonomie)

la santé

la retraite (Assurance vie, Perp, Madelin, Duflot, Lmnp)

les placements financiers dans le cadre de l'assurance vie (Fonds euros, Obligations, Sicav, FCP, SCPI, etc..)

Depuis le 27/03/2014 le site de Dualis DC est muni d'un comparateur d'assurances



le 04/07/2014

désormais Dualis Dc propose une gamme complète de Produits pour les expatriés, impatriés, accueil des personnes étrangères en France (décret 2004-1237 relatif à la délivrance d'attestation d'accueil)



le 20/11/2015

Dualis DC continue de diversifier son offre. Nous proposons un produit d'assurance vie/ retraite Hallal certifié par le CIFIE (Comité Indépendant de la Finance en Europe) http://www.cifie.fr/ . l'assureur est Swisslife





Mes compétences :

Fiscalité

Assurance vie

Placements financiers

Prévoyance et assurance de groupe

Protection sociale

Défiscalisation

Expatriation

Formation