Didier LAI

Je suis un développeur évaluateur dans le sens ou mon savoir faire est d'évaluer la faisabilité de nouveaux projets (nouveaux produits ou services, nouveaux marchés, partenariats stratégiques, retour à la croissance...).



J'utilise pour cela différents diagnostics stratégiques avec l'étude de l'environnement de l'industrie visée et la compréhension du mécanisme de création de valeur au sein de l'entreprise ou organisation



J'aime l'aventure internationale et la découverte de nouveaux horizons. Ce qui me passionne est de partager des aventures humaines dans la recherche de solutions qui soient durables faciles et pas chères à mettre en œuvre.



Mes compétences :

Étude de marché

Marketing stratégique

Gestion de projet

Commerce international