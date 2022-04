Didier LAIR

Excellence Productique Concept,

société en conseil pour les entreprises en recherche de performances.



Déploie trois domaines de compétence : développement dot.net et internet, technique du soudage, amélioration de la performance.



EP-C bénéficie de 15 ans d'expérience dans le domaine du soudage de grandes séries et vous propose son savoir faire : expertise, audit, QMOS.



EP-C intervient dans l'organisation de la qualité et de la productivité à travers des missions de formations ou de mise en place des outils d'optimisation, et de réduction des coûts.



Orienter son entreprise vers une politique qualité et de productivité au quotidien se désigne par ‘Lean Manufacturing’.



EP-C vous accompagne pour déployer l’ensemble des outils, et l’état d’esprit du ‘Lean Manufacturing’, par des missions ‘d’implémentation’ ou de formation.





Les missions :

• Prise en charge de QMOS de soudage

• Mise sous contrôle des procédés.

• Accompagnement aux certifications.

• Étude de poste par mesures des temps.

• Chantiers de productivité: évaluation des gains.

• Amélioration continue: résolution de problèmes

• Management de projets.

• Management de la sécurité.

• Système documentaire : standard de travail



Déploiement de la productivité:

Déployez les outils d'améliorations de la productivité et obtenez entre 10 et 40% de plus!.



Le Lean Manufacturing:

Est l'outil d'excellence, et regroupe de nombreux avantages: réduction des coûts d'encours, réduction des délais, capacité démontrée.



L’amélioration continue:

fait partie intégrante de la démarche vers l'excellence: stabilité des procédés, management de la performance, résolution des problèmes.



La démarche Qualité:

Réduisez fortement les coûts de fabrications internes: refus, rebuts. Obtenez de nouveaux clients avec une certification.



