Didier LAKOMSKY

- Professionnel de l'industrie de la santé, j'ai toujours porté une attention particulière à amener la valeur nécessaire pour faire la différence. Cette exigence personnelle m'a amené à privilégier des sociétés leaders de leur marché, en construisant un parcours essentiellement dans la fonction marketing, à orientation fortement stratégique (Scientific Marketing Manager, Marketing Manager, R&D Director et actuellement International Marketing Director).

- Ma formation initiale de Médecin Hématologue m'a permis rapidement de m'adapter à l'industrie du diagnostic in vitro, le segment sur lequel la première société que j'ai rejointe étant l'hématologie, j'ai bénéficié de l'opportunité de développer mes compétences en Marketing et Management,ce que j'ai eu le bonheur de faire en formation continue (ESCP/EAP, puis UNC en Caroline du Nord aux Etats-Unis), et surtout au travers d'un Executive MBA.

- Je suis principalement motivé par les postes présentant une tonalité stratégique marquée et à contenu humain fort.



Mes compétences :

dental

Dental Industry

Health care

Management

Marketing

Médical

Medical device

Multi tasking

Santé

Strategic

Strategic Marketing

Stratégie

Stratégie marketing