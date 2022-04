Didier LALEGERIE

De formation scientifique (physiologie animale et pharmacologie), tout mon parcours professionnel s'est déroulé dans des fonctions commerciales. D'abord dans le domaine des dérivés sanguins (concentrés plasmatiques et Tissucol pour la chirurgie), puis dans le matériel. C'est dans la Division Ethicon Endo Surgery (Johnson & Johnson) que j'ai occupé pour la première fois le poste de Directeur régional (10 ans). Cette fonction, je l'ai ensuite exercée dans la visite médicale (1,5 an), puis chez KCI de juin 2005 à octobre 2009. Depuis février 2010, je suis en charge du développement pour des prestataires de santé à domicile (d'abord LVL puis ARAIR Assistance). L'animation de l'équipe commerciale se double dans cette dernière fonction d'un rôle transversal sur la partie opérationnelles afin de mettre en conformité l'offre de prestation au domicile (Respiratoire, perfusion, nutrition, insuline) et l'organisation des équipes d'intervenants (infirmières, techniciens, diététiciennes...)



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Management Buyout

FLC Training

Vente

Encadrement