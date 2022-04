Didier LAMANT

Après 27 ans d’expérience à TDF(*) qui m'ont permis d'acquérir et développer , dans le secteur des réseaux et infrastructures télécoms , des compétences en - Management d’équipe et de projets - Développement , Ingénierie et Maintenance - Gestion (budgétaire et RH)- Bureautique & Informatique,

Ayant, lors de l'accomplissement mes différentes missions, touché du doigt toute la problématique des risques santé, sécurité et environnement liés au travail , et animé par l’envie de consolider mes différentes expériences pour tout ce qui a trait à la réglementation, l’organisation et le mangement de la prévention des risques ,



J’ai choisi de suivre la formation diplômante de « Coordonateur en prévention des risques professionnels et en protection de l'environnement » à l’ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et de l'Environnement de Limoges).



Je souhaite maintenant évoluer vers une fonction impliquée dans la prévention des risques au travail et la protection de l'environnement.



*: Le Groupe TDF est opérateur de réseaux hertziens et d’infrastructures mutualisés en Europe intervenant pour les chaines de télévision , stations de radio, opérateurs télécoms, FAI et collectivités locales : gestion, traitement et distribution de contenus, transport, déploiement et exploitation de réseaux, accueil sur sites et maintenance.



Mes compétences :

Ingénierie

Prévention

Sécurité

Radio

Santé