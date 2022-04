Didier LAMBLING

Je me présentent je suis M Lambling Didier , j ai passer la nouvelle formation en désamiantage , en décembre 2014 , si il y a un D.R.H. qui cherche , ou autres Patron en Alsace , si il y a une place merci a vous j ai aussi caces 1 , 2 , 4 , 8 , 9 . si il y a une entreprise de désamiantage en Alsace qui fait du déplacement autre que Alsace pas de souci c`est OK . J`ai passe la formation a CEFASC Lutterbach Dép : 68. La Formation . { j `ai 05 ans éperience dans ce domaine friable non friable } { C.V. a jour .



Avec Mes , Respectueux , Salutations les Meilleurs .







Mes compétences :

suis dans securité civil , protection civil 67

Conducteur engins de chantier avec 5 caces

Conducteur voiture pilote convoie eceptionnelle

Je parle allemand et lire allemand.

Sécurité incendie en usine et sites

Je recherche un poste opérateur désamiantage

Reçu la nouvelle formation désamiantage