Emmanuel Moyard

Au 1er juillet 2015 l'abaissement de la VLEP de 100 à 10 fibres/Litre va compliquer les interventions au contact de l'amiante.



Nos Brumisateurs ont été créés essentiellement pour les entreprises de désamiantage et de démolition qui par leurs actions génèrent énormément de poussières.



Ils se développent aujourd’hui dans d’autres activités générant de la poussière (production de matières premières et activités de transformation de produits manufacturés).



Combattre la poussière



Depuis maintenant 5 ans, nos Brumisateurs sont reconnus sur le marché de l’abattage des poussières dans le domaine industriel et celui du BTP, les brumisateurs CLEANDUST® sont devenus des équipements de protection collective améliorant les conditions de travail en allégeant les équipements de protection individuelle, voire en les supprimant dans certains cas.



La micro diffusion des brumisateurs permet de réduire pratiquement à 98% l’empoussièrement dans l'industrie et le BTP.

En suivant les techniques de désamiantage, Ils réduisent de 30% à 90% l’empoussièrement selon le support amianté, SANS rejet d'eau au sol.



Les organismes institutionnels nous reconnaissent.



