Nicolas HENCHE

Doté d'une écoute attentive et d'une analyse pertinente, je développe et renforce l'activité de mon entreprise selon un modèle prédéfini. Conseil auprès de ma direction, je n'outrepasse pas mon rang.

Privilégiant les relations humaines, je m'emploie à faire ce que je dis et respecte mes engagements, et si, l'impondérable survient, je suis réactif et moteur dans la solution à mettre en œuvre.

Le champ de mes compétences peut être décrit comme tel :



Élaboration de la stratégie commerciale en accord avec la direction :

* Définir la politique commerciale

* Définir la stratégie marketing

* Définir la politique tarifaire et fixer les objectifs de marge

* Identifier les opportunités commerciales en faisant une veille active sur le marché ciblé



Gestions des clients grands comptes et pilotage d'affaires.

* Fidéliser et entretenir des relations étroites avec un réseau de maitre d’œuvre et maitre

d'ouvrage

* Superviser le montage d'affaires et garantir au client la qualité des différentes études réalisées

* Mener les négociations selon la politique de l'entreprise



Pilotage de l'activité commerciale.

* Gérer l'activité en interaction avec la direction et selon la politique d'entreprise définie

* Veiller à l'atteinte des objectifs et au respect des standards de qualité de l'entreprise

* Intervenir en cas de litige avec un client ou un fournisseur

* Organiser des réunions en interne



Promotion et communication.

* Conseil et aide à la direction visant à promouvoir l'entreprise

* Assurer un rôle de représentation externe





Une compétence clé que l’on attend d’un manager , c’est d’être un communiquant et passer de la « communication » à la « relation » pour devenir un leader d’équipe.

Mes qualités relationnelles sont un véritable atout.



En outre, j'apprécie particulièrement 2 citations qui sont justement éloquentes quand on les place au cœur de l'entreprise :

- C'est bien de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. (Bill Gates)

- Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. (Richard Branson)



Cohésion, esprit d'équipe, interactionnisme, amélioration continue.. ça vous parle?!



Into bottom of page, many other informations.



Mes compétences :

Fidélisation client

Audit/Conseil

Influence

Management

Analyse

Lobbying

Reporting

Encadrement

Recrutement

Ciblage prospects

Optimisation des process

Développement commercial

Intelligence économique

Stratégie