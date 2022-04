Cabinet de conseil en environnement et développement durable créé par Didier Lamy en 1994, le Cabinet Lamy Environnement apporte des solutions techniques et stratégiques aux entreprises et aux collectivités dans le domaine de l’environnement et du développement durable.



www.lamy-environnement.com



* Lancer une démarche Développement durable dans votre entreprise

* Mettre en cohérence vos actions en faveur de l’environnement avec votre stratégie de développement économique

* Anticiper les enjeux stratégiques du développement durable dans votre secteur d’activité

* Sensibiliser vos équipes et les mobiliser autour des problématiques du développement durable



Mes compétences :

Conseil

Communication

Conduite du changement

Développement durable

Audit

Environnement

Management

Formation