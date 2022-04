Didier LANCELLE

Conseiller et accompagner les entreprises en gestion administrative et financière ainsi que dans la mise en place ou l’optimisation d’organisations.



Domaines d’interventions



1. Gestion Administrative et financière



• Contrôle de gestion, la gestion au service de la stratégie : Tableaux de bord, analyses sectorielles, contrôle budgétaire, outils de gestion et de trésorerie

• Finance, des outils au service des besoins de l’entreprise : Mise en place et suivi des emprunts, des financements court et long terme et de contrat d’affacturage

• Financement des marchés France et/ou export

• Comptabilité : un accompagnement jusqu’à l’établissement du bilan

• Négociation avec les tiers (banquiers, clients, fournisseurs, organismes fiscaux et sociaux)

• Informatique : mise en place de logiciels, gestion du serveur, création et maintenance du site internet

• Gestion contractuelle du personnel et suivi des performances



2. Optimisation d’organisations



• Diagnostic des problèmes administratifs, financiers et organisationnels

• Optimisation des moyens humains ou financiers de l’entreprise

• Définition et mise en place de solutions informatiques adaptées : cahiers des charges





3. Aide à la création d’entreprise



• Choix de la forme juridique adaptée

• Définition des moyens à mettre en place, business plan, élaboration des formalités de création

• Mise en place des outils de gestion.



Compétences



• Connaissance approfondie des flux de l’entreprise et de leurs interactions

• Analyse et diagnostic des problèmes

• Direction d’équipe

• Capacité à expliquer et vulgariser auprès de tous les intervenants internes ou externes à l’entreprise

• Mise en place d’organisations et d’outils de gestion pertinents permettant l’anticipation et la prise de décision

• Expérience de tous types d’environnement (SA, Sarl, Société d’Economie mixte, Associations…)

• Interventions en milieu économique local, national et international.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Organisation

Finance