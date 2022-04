Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai développé une expertise d’abord dans la Finance et le Contrôle de Gestion (15 années) puis dans les Achats (20 années).

Gestionnaire expérimenté en achats toutes catégories dans divers secteurs d’activité et pays, j’ai acquis de l’expérience pour créer de la VALEUR par les achats pour atteindre les objectifs commerciaux de mes employeurs.



Mes réalisations professionnelles incluent la création de Services Achats, l'analyse des besoins, l'élaboration d'une stratégie d'approvisionnement globale, les relations avec les fournisseurs, la négociation de contrats, la réduction des coûts, la gestion d'une équipe multinationale sur plusieurs sites ainsi qu’une communication efficace multi-niveaux sans laquelle rien n'est possible.





Didier Langerock

langerock.didier@gmail.com

+32 475 38 63 46



Mes compétences :

Gestion de la performance

Gestion du changement

Coaching d'équipe

Leadership

Négociation achats

Réduction des coûts

Analyse stratégique

Analyse de la valeur

Sourcing international