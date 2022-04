Didier LANNOY

GALERISTES,CHEF D'ENTREPRISES ORGANISATEURS SALONS, EXPOSITIONS, J'ATTENDS VOS PROPOSITIONS...



L’art a toujours été le moteur de ses actions, la peinture s’impose à lui il y’a quelques années comme un moyen d’expression alternatif, faisant appel à d’autres sens et permettant d’exprimer différemment ses émotions. Bien que la plupart de ses tableaux soient de nature impressionniste, cet artiste n’a pas de style prédominant et peint surtout ce qu’il ressent ou veux faire ressentir. « Peindre est pour moi un moyen d’évasion, d’expression et de partage, j’aime que mes toiles soient vues, admirées, critiquées, dérangeantes ». Pour moi l’art doit être en mouvement, en effervescence et constamment remettre en cause les règles établies.

Il y a des moments dans la vie que tout le monde souhaiterait immortaliser, ma passion est justement de saisir ces moments, les émotions, personnalités et les sentiments sont alors précieusement reflétés et procurent des souvenirs inoubliables et uniques

Capturer une émotion à un moment donné (à la manière d’une photographie) garde souvent un coté mystérieux.

Réflexion de l’artiste :

Tu viens d’attraper un ballon vert et bleu on dirait les mouettes de la Charente Maritime. Au bout, cette lettre, que tu parcours actuellement .J’habites quelque part dans ce pays qu’on appelle France. Où exactement ? Ceci n’a aucune espèce d’importance … Parce que je n’ai pas vraiment l’impression d’habiter quelque part. Mon esprit divague tellement, que j’ai le sentiment d’être tous les jours à un endroit différent. Faut dire, tous les jours, j’envoie un ballon différent … D’un endroit différent, d’une couleur différente. Pour avoir toutes les chances qu’il atterrisse à un endroit différent à chaque fois. Pourquoi je fais ça ? Parce que je rêve de voyager. Mais que je n’en ai actuellement pas l’occasion. Je n’exposerai pas dans cet écrit le pourquoi du comment, je n’écris pas pour ça. Je m’imagine que mon ballon vert et bleu a atterrit quelque part en Charente Maritime, ou peut-être que le vent l’a porté jusqu’à New York. Ha mais non, tu ne pourrais certainement pas me lire. Tans pis, ma lettre se trouve sûrement en Suisse, ou en Belgique ! Et puisque mes mots s’y trouvent, je m’y trouve moi aussi, un tout petit peu. Certains voyagent vraiment, concrétisent leur envies et passent à autre chose, en oubliant les choses qu’ils viennent de vivre. Moi j’écris, je voyage à travers mes mots, mes toiles et mon ballon me transporte là où le vent le porte. Mais la différence avec ces gens, c’est que mes pieds restent toujours au même endroit, et que je n’oublie jamais rien … Tu sais, un jour, j’ai laissé mon adresse dans une de mes lettres. Et la personne qui a réceptionner mon ballon (Celui-ci était jaune, je m’en rappelle comme si c’était hier …) m’a répondu. Mon ballon n’avait pas franchi les frontières de mon pays, mais j’ai découvert une région dont j’ignorais tout, même jusqu’à l’existence ! Aujourd’hui, j’ai eu envie de renouveler l’expérience. Si tu en as envie, tu peux m’écrire. Sinon, ce n’est pas grave. Je ferais comme si mon ballon avait atterri au milieu de l’océan …mais de là où je suis, je le vois…Merci d’avoir pris quelques minutes pour parcourir mes mots. Même si ça ne représente rien pour toi, c’est immense pour moi. Car tu ne m’as pas jugé pour ce que je parais, mais pour ce que je ressens. Car j’ai l’impression que quelqu’un s’est intéressé à moi, même pour quelques minutes … Car j’ai existé dans la vie de quelqu’un, ne serait-ce qu’un instant … là où chaque artiste se retrouve que l’on croise comme on croise Eole…merci. Didier LANNOY.

