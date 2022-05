Bonjour et bienvenue dans mon espace !



j'ai une expérience de plus de 20 ans dans les domaines du commercial et du marketing

je me suis très rapidement intéressé à la diversification des compétences et notamment en web marketing qui représente une jungle...



Mon activité passionnante se résume sur 3 pôles :



- la prestation de service marketing ( aider les entreprises à mettre à jour ou créer leur identité numérique et dans un second temps analyser leur marché pour déterminer ensemble des objectifs de développement tant en terme de chiffre qu'en terme d'évolution)



- Le montage vidéo complet avec voix-off est une véritable passion que je développe depuis 2012 et je créé des formations pour les entreprises à partir de leurs propres contenus (Powerpoint et/ou fichier word).



- Je suis formateur en e-réputation depuis 2017 en présentiel et j'écris actuellement une formation complète sur le sujet. Elle comporte pas moins de 18 chapitres...



Parlons ensemble de votre ou de vos projets de développement de votre entreprise...



j'aime pourvoir aider les autres à travers ces différentes expériences et apprendre moi même car après tout, nous restons un peu étudiant toute notre vie !



A très bientôt



sebastien Jadot



Mes compétences :

Commercial

Recrutement de commerciaux

Empathie et bonne humeur