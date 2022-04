La performance reconnue des solutions proposées par AXA en assurance et gestion de patrimoine, sur un marché porteur, est un véritable atout pour mettre à profit votre talent commercial et réaliser vos objectifs.



Fort d'une réelle expertise dans le domaine de la protection financière au sein du groupe AXA, je participe à l'intégration et à la montée en compétences de nos collaborateurs.

Je suis également en charge du recrutement des profils commerciaux, à ce titre, j'offre des opportunités professionnelles dans le domaine commercial.

Vous êtes attiré par le secteur commercial, vous souhaitez être autonome et exercer une activité à temps choisi avec le soutien d'un groupe de renom, n'hésitez pas à me contacter !

Nous pourrons échanger ensemble sur votre projet professionnel.



A bientôt !

didier.lapierre@axa.fr

06 13 53 83 80



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Animation commerciale

Assurances collectives

Assurance Vie

Recrutement

Droit successoral

Développement commercial

Gestion de la relation client

Protection sociale