Thérèse MOINET

Après une carrière militaire , j’ai rejoint le Lions Clubs International : une équipe fantastique de prés de 1 500 000 Amis répartie dans le monde entier!

En France les 12000 amis Lions ont crée et/ou rejoint des clubs implantés dans de nombreuses villes...ces hommes et ces femmes sont tous bénévoles, volontaires et appliquent la devise du fondateur du Lions Clubs International - Melving Jones- : « on ne peut aller bien loin dans la vie, si l'on ne commence pas d'abord à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre"....... "We Serve" est la devise du LCI

Après avoir participé à de nombreux projets au sein du club de Maurepas et d'autres clubs, j'ai décidé de créer un club à Élancourt en 2015...Ce club rassemble aujourd'hui 22 membres et nous avons besoin d'autres ami (e s) , d'autres compétences ,d'autres idées....rejoignez nous ! www.lions-elancourt.org ou lions-elancourt@gmail.com



J'ai le plaisir également de coordonner les actions de service notamment en faveur du diabète,de la faim, du cancer infantile, de la vue et de l'environnement pour les 80 clubs de notre région ile de France Ouest ( 78_92-95) : un peu de don de soi et tellement de bonheur à distribuer lorsque l'on rassemble nos compétences et notre envie de servir ! pour en savoir plus : www.lions-france.org