Didier Lapierre est le responsable de la valorisation et du transfert de technologie du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).



Pionnier dès 1985 en conception orientée objet, intelligence artificielle, systèmes experts chez Cap Gemini il rentre en 1994 dans les équipes informatiques du CNES où il alterne des missions transverses et de management. Il y définit la politique achat et en supervise le déploiement (PC, infogérance, intégrateurs, TMA, négociation Microsoft, Oracle, Sap,…). Responsable de la planification et du pilotage de cette direction il met en place puis coordonne la PMO, le schéma directeur, la gestion des risques.

En 2012 il rejoint la direction de la stratégie et des programmes du CNES à l'occasion de la création du service de valorisation. Il propose la nouvelle politique de valorisation et de transfert de technologie du CNES et prend la responsabilité de sa mise en œuvre. En 2013 il lance avec 2 pôles d’activités et 5 incubateurs le premier incubateur ESA BIC (Business Incubation Centre) en France rattaché au programme de transfert de technologie de l’agence spatiale européenne. L’ESA BIC Sud France permet la création/support de 15 startups par an faisant du transfert de technologies spatiales. En 2014 il lance l’ActInSpace événement inspiré d’un hackathon et d’un startup week-end et basé sur les technologies du spatial. L’ActInSpace a réuni plus de 200 candidats dans 5 villes dès sa première édition.



Ingénieur de formation (INPG 1984) il est diplômé de la Business School de la Sorbonne (IAE Paris 1990).

Contact

Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)

didier.lapierre@cnes.fr

05.61.27.35.53.