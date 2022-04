Didier LARGE

Je débute ma carrière chez Dassault Aviation en 1970 où je participe à la mise en production sur les premières machines à commande numérique multi-axes des pièces de structures intégrales pour le Mirage F1 et le Mercure. Après avoir occupé un poste d’inspecteur de maintenance des petits systèmes informatiques chez le constructeur américain Control Data, je rejoint l’équipe CFAO du constructeur en 1979 et participe à l’optimisation du logiciel APT (Automatic Programming Tool). En 1981 je passe chez le constructeur de mini-ordinateur 32bit Perkin-Elmer en tant que consultant avant-vente CFAO et participe à la commercialisation du logiciel Anvil 4000 de MSC (USA) puis de CADAM de Cadam Inc. Je rejoint HP France en 1983 où j’occuperais différentes fonctions de consultant CFAO puis de responsable marketing qui m’ont conduit à prendre la responsabilité du développement des ventes CFAO ( HP ME séries) et du réseau de partenaires en France puis du lancement de l’activité PLM avec HP Workmanager en 1995.





En 1997, suite au rachat de la société Convex (Texas) par HP, je deviens responsable pour l’Europe (EMEA) des relations avec les principaux éditeurs de logiciels calcul (Mechanical Computer-aided Engineering) et en particulier de MSC Software, Ansys, Fluent, ESI Group, et autres LMS. En 2000, je prend la responsabilité du Business développement Europe de l’offre conjointe HP-SAP-PriceWaterhouse Coopers (PwC) pour la « Supplychain collaborative » et de la « Designchain Collaborative » en partenariat avec PTC et Deloitte, position que j’occuperais jusqu’à mon départ de HP en 2004 bénéficiant d’un plan de cessation d’activités anticipée.



En parallèle j’ai représenté HP dans au sein de l’Association Française Micado. Et co-animé l’atelier Conception & Travail Collaboratif et rédigé deux guides sur le travail collaboratif et la co-conception pour les adhérents.



En 2004 je crée ma propre société de conseil DFL Consulting avec mon frère François Large, précédemment Directeur commercial de SDRC France. Dans ce cadre j’ai mené des missions d’études de marché et technico-économique pour des collectivités (Région champagne Ardennes) ou des organismes publics (Pôle de compétitivité System@tic et la Caisse des Dépôts et Consignations) dans les domaines de la co-conception et du calcul haute performance (HPC). Entre autres activités, je rédige pour différents clients français, des notes de veille technologique sur les thèmes variés de l’ingénierie collaborative, de l’innovation sociale et la simulation numérique.



Depuis le 1er novembre 2014, j'ai pris le représentation exclusive de NAFEMS en France, un organisme britannique dédié à la formation et à la promotion des technologies et méthodologies de la simulation numérique, représenté dans les principaux pays industriels.Array

En France ce sont plus de 120 entreprises adhérentes, grands comptes industriels, éditeurs de logiciels et prestataires qui participent aux formations et aux séminaires organisés par Nafems France.





