Didier LARIVE

- 30 ans d'expérience dans le recouvrement et la gestion du risque clients

- Animation de comités crédit

- Rédaction, suivi, et mise en place de procédures "order to cash"

- Gestion et suivi des procédures contentieuses

- Reporting (DSO, provisions)

- Animation d'équipes (de 2 à 14 personnes)

- Responsable de l'implantation du projet "Sidetrade" sur la France.



Je vous propose :



- De participer à la définition de la politique crédit client, et assurer sa mise en oeuvre.

- De développer le département crédit/recouvrement

- De défendre les intérêts financiers et commerciaux par la prévention, la formation, et la sensibilisation



J'accepte des missions ponctuelles en tant que consultant extérieur, ou CDD, pour mettre en place un nouveau service, renforcer un département existant(recouvrement/credit cient) ou assurer le remplacement d'une personne absente.



Mes compétences :

SAP

SIDE TRADE

Bureautique