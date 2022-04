Didier LAUNAY

CADRE DIRIGEANT DANS LA GESTION D’ACTIFS, Dip IoD UK, Administrateur Certifié ILA Luxembourg : expériences de direction de sociétés de gestion d’actifs en France et au Luxembourg. 14 mandats d’administrateurs de start-up, PME Industrielles, sociétés de gestion d’actifs et sociétés financières en France, Luxembourg, Suisse, et Hongrie. Gérant d’actifs diversifiés et alternatifs honoré de 4 premiers prix de gestion. Pionnier des privatisations et opérations financières en Europe de l’Est (Hongrie, Tchécoslovaquie, Russie). A commencé sa carrière en économie de l’énergie.



Mes compétences :

Gestion d'actifs

Gouvernance d'entreprise