Didier MONDIN

Expertise en systèmes d'information géographique, géolocalisation et bases de données spatiales.



o ERP



o Système d’Information Géographique (SIG) et géolocalisation.



o Maitrise des système de communication de données par satellite (Short Burst Data)



o Data management, conception (modélisation de données), réalisation et optimisation (tuning) de bases de données (Oracle, Ingres), incluant une V.L.D.B. (very large data base: base de données de très grand volume).



o Maîtrise complète de l'architecture informatique 3 tier d'un produit Internet.



o Expériences variées et réussies au sein des divisions du groupe Schlumberger (services pétroliers) dont sept années aux Etats-Unis (Oklahoma, Texas), comprenant, entre autres, des leaderships techniques d'équipes et la pratique des groupes internationaux de standardisation.



o Points forts: maîtrise technique, maturité dans les relations personnelles et la communication, contrôle qualité, culture d'entreprise internationale orientée service, client et maintien des objectifs.



Mes compétences :

Oracle

Joint Venture

Global Positioning System

GSM

GPRS

VMS

Unix SCO

SDM/LINK

Python Programming

PostgreSQL

MapInfo

Lisp

Ingres

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Ada