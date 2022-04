Frederique MIANE

COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES



< Autonomie, maîtrise technique, rigueur et réactivité >

• Briefs clients

• Axes et développement créatifs

• Suivi artistique et qualitatif des projets

• Exécution, PAO, traitement d’image,

colorimétrie,validation des projets, BAT…

• Gestion du studio (personnel et fournisseurs)



< Communication >

• Edition, publicité :

plaquettes, catalogues, affiches,annonces presse…

• Communication institutionnelle :

journaux d’entreprises, magazines d’information,

rapports d’activité…

• Identité visuelle :

logotypes, chartes graphiques, packaging, stands,

interfaces web…



< Maîtrise des logiciels PAO, multimedia >

• InDesign, Illustrator, Photoshop, Bridge… (CS),

• QuarkXpress 7,

• Dreamweaver, Flash, html

• Word, Excel…



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Chaîne graphique

Charte graphique

Communication

Conception

Conseil

Création

Édition

Imprimerie

Internet

Management

Médias

PAO

Xpress