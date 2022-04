Florence DEVOUARD

Passionnée par Internet et ses usages depuis 1992, j'anime diverses conférences et séminaires consacrés à la vulgarisation des concepts émergents du Web 2.0 : médias sociaux, technologies wiki, Wikipedia, mouvement libre etc...



Par ailleurs, je propose des prestations de conseil relatives aux dynamiques participatives : conception de plateformes communautaires, motivations à participer, responsabilités juridiques sur les plateformes ouvertes, droits d'auteurs dans la société de l'information, modèles de gouvernance et prises de décision collaborative etc.



Du fait de mon implication comme Wikipédienne et de mon ancien rôle de Présidente de la Wikimedia Foundation (Fondation américaine qui héberge en particulier Wikipedia), je suis régulièrement sollicitée pour aider divers professionnels à mieux comprendre les arcanes du fonctionnement d’un des plus gros projets collaboratifs au monde et/ou mettre en place des sites utilisant les mêmes technologies.



En tant que membre fondateur et vice-présidente de l'association Wikimedia France, je m'occupe plus particulièrement des levées de fond communautaires.



Je suis également conseillère municipale de Malintrat (63), commune rurale du Puy-de-Dome.



J'ai 44 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants.



Mes compétences :

Agronomie

Crowdsourcing

Education

Formation

Internet

Logiciel libre

OpenData

Web

Wiki

Wikipédia