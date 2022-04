Didier LAUNAY

Je vous propose de devenir le propre metteur en scène de vos interventions orales.



Je vais vous transférer mes connaissances de metteur en scène d'entreprise afin que vous puissiez les utiliser dans n’importe quelle circonstance de prise de parole.



Ma pédagogie de l'acteur est surtout centrée sur l’action, c’est-à-dire l’expérimentation et le savoir-être, seule méthode assurant des résultats concrets.



Je vous propose de vous accompagner afin de vous transmettre les clefs d’une intervention réussie et que vous deveniez rapidement autonome dans les mises en scène de vos interventions orales en vivant des situations pédagogiques par la métaphore, l’analogie et la pédagogie de l’acteur.



Vous allez apprendre comment utiliser les différents éléments scéniques mis à votre disposition de façon à rendre vos messages percutants, vivants et mémorisables.



Vous comprendrez les véritables attentes de votre public et ses règles afin de répondre aux questions qu’il se pose.



Vous développerez votre charisme de façon significative et serez coopté pour votre clarté de transmission d'un message.



La pédagogie de l’acteur offre aux personnes la capacité de modifier leurs comportements et d'Oser Évoluer de Façon Pérenne.



La ligne directrice : le Rire afin de prendre de l'altitude et de dédramatiser une situation où le bonheur est à prendre...



De la formation "Prise" de Parole en Public, sous toutes ses formes, à la mise en scène de vos actions, j'interviens depuis plus de 15 ans en Entreprises, Institutions, Écoles Supérieures et aussi pour les demandeurs d'emploi…



Je suis bien sûr metteur en scène et acteur, sinon comment pourrais-je vous enseigner la communication orale et vous faire gagner de l'argent ?





Ah, au fait, je suis un ancien cadre d'entreprise, ce qui explique ma grande connaissance de ce milieu…



Mes compétences :

Théâtre

Training

Communication orale

Coach

Coaching