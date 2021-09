Sylvia ROBERT

Bienvenue sur mon profil !



Je développe actuellement mon activité de consultante en conception pédagogique digitale. J'étudie vos projets de formation digitaux et mixtes.



Je suis en mesure de vous apporter mon expertise pour vous conseiller, créer vos dispositifs formation, vos modules digitaux, vos séquences de jeux pédagogiques et vos supports présentiels.

Mon expérience en sous-traitance, pour les organismes de formation, et en agence me donnent une vision transversale du marché et des pratiques : un atout pour vous !





Mes références en sous-traitance :

DEMOS, CEGOS, Micropole Institut, Smartcanal, GNFA, EDIFIA, CDAF...



Mes références clients :

Vinci Energies, Bpifrance, CCCA BTP, Mazars, Sopra Banking, CNRS, MGEN, Pomona, BNP Paribas, Groupama, Orange, SFR, Negocia, Havas, Ipanema, Securitas, Groupe Alpha, Véolia, Fordis, Luxottica, Menarini, GEFCO...