Eleonora Strano

Ingénierie politique : Très bonne connaissance des acteurs de la coopération linguistique, éducative et culturelle et des systèmes éducatifs francophones. Connaissance de la politique linguistique et éducative européenne. Création et maîtrise des outils de planification linguistique et éducative (profils, audits).



Ingénierie de la formation : Gestion des savoirs et des compétences. Analyse, Conception, Réalisation, Evaluation des dispositifs/actions d’éducation et de formation. Très bon esprit d’analyse. Rigueur scientifique.



Ingénierie pédagogique : FLE/S, ALPHA, FOS, enseignement des DNL en français (Sciences), Approche par compétences (APC), Interculturel Asie, Sciences, techniques journalistiques.





Mon parcours se situe au carrefour de disciplines telles que les Sciences Physiques, la didactique du français langue étrangère et seconde, les sciences de l’éducation, l’ingénierie de la formation pour les langues et la gestion des ressources humaines. Cette polyvalence me permet de bénéficier, aujourd’hui, de l’expertise et de la flexibilité nécessaire à la gestion des savoirs et des compétences en contexte spécifique.



Au travers de mes précédentes expériences, j’ai acquis une connaissance précise des espaces institutionnels et pédagogiques francophones, notamment, au travers d’actions de soutien et de renforcement de l’excellence universitaire en Asie du Sud-Est telles que la mise en place d’une formation transversale préparatoire aux études scientifiques en français à l’université nationale du Laos. Ou plus récemment, en participant à la mise en place des classes bilingues de Thaïlande et en favorisant les coopérations régionales (AUF, OIF, CREFAP, VALOFRASE Phase 2). Dans ces deux cas, mon principal atout est de pouvoir planifier et concevoir des besoins en formation qu’ils soient scientifiques ou linguistiques. Voilà pourquoi je recherche un poste avec une dimension éducative qui me permette de faire valoir des compétences telles que la capacité à analyser, à planifier et donc, à conseiller/aider à mettre en œuvre des actions de formation/éducation dans une optique d’insertion durable.



L’approche multidisciplinaire de ma formation ainsi que la gestion de responsabilités techniques et politiques croissantes accumulées au cours des dernières années me permettent de porter un regard unique sur le monde de la formation, de faire preuve d'efficacité et d'innovation dans le lancement de projets, et de développer mon goût pour les enjeux éducatifs. Ma formation universitaire, centrée sur l’enseignement et l’apprentissage du FLE/S, m'a particulièrement sensibilisée aux contextes de l’enseignement du français langue seconde. De plus, la maîtrise de plusieurs langues est un de mes principaux atouts, tout comme le sont mon sens de l'organisation, mon aisance relationnelle, et mes capacités d'écoute et de synthèse.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Bien cordialement,



Eleonora Strano



Mes compétences :

Languages

Physique

Photographer

FLE

Chimie

Enseignement

Français Langue Etrangère

Formation