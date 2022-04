Didier LAURENT

Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d'un poste de conducteur de travaux TCE . Dans l'espoir de vivre une nouvelle expérience professionnelle en mettant à votre disposition mes compétences et ma volonté d’entreprendre.

Je suis aujourd’hui disponible et à votre entière disposition pour tout rendez-vous qu’il vous conviendrait de me fixer.

J’espère sincèrement qu’en intégrant votre entreprise, je pourrais vous apporter l’expérience que vous attendez de moi tout en continuant mon évolution professionnelle.



Mes compétences :

Informatique

Lecture de plan

Sécurité incendie

Conduite de réunion

Planification

Sécurité au travail

Conduite de chantier

Conduite de projet