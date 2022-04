Didier Lavergne

TRAVAUX ÉCOLOGIQUES, UNE OFFRE INNOVANTE



Travaux Écologiques se veut avant tout être un réseau de confiance et de qualité autour des métiers de la construction et de la rénovation écologique. Le respect de l’habitant et de l’habitat sont au cœur de toutes nos démarches.

Nous proposons, au travers de notre site internetArray, de présenter et valoriser le savoir faire des professionnels et artisans de la construction.

Ce site est dédié aux particuliers, professionnels recherchant des prestations de chantiers écologiques ou d’économie d’énergie. Vous souhaitez des conseil pour votre habitat : http://www.travaux-ecologiques.com/



Mes compétences :

Environnement

Géobiologue

jardin et art culinaire

spécialiste en materiaux écologiques