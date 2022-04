Didier LE CORRE

Expérience construite au sein d’entreprises type PME, des secteurs des services, de l’industrie et du médical, en B2B et B2C, avec comme fil directeur l’informatique, pratiquée dans des environnements diversifiés, avec des contraintes particulières, à des postes différents.



Domaines d’expertise

• Direction de projets transverses et complexes IT/ERP à fort enjeux stratégiques

• Fiabilisation et modernisation des Systèmes d'Information



Compétences

• Management et conduite du changement

• Pilotage et gestion des services

• Organisation et processus

• Conception et intégration d'ERP



Mes compétences :

Audit Organisationnel, Audit Des SI

Intégration D'ERP (MOA Et MOE), Gestion De Projets

Optimisation Des Processus Et Des Pratiques

Management Et Conduite Du Changement

Pack Office Microsoft, SQL, SGBD, Réseaux, CTI

Gouvernance Des SI

Méthodes & Outils: QualiSocial, ITIL, 5S 5M, MCC,

Sécurité Informatique ISO 17799 & 27001

Systèmes De Management De La Qualité ISO 9001 & 90