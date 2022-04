Jessy GONZALEZ

Bonjour,



Titulaire d'une licence gestion et finance, avec une expérience professionnelle de 7 ans mon permis de développer des solides compétences en comptabilité et en contrôle de gestion.



Je suis à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion ou d'assistant contrôleur de gestion dans une société performante répondant à mes ambitions de carrière où mes connaissances, compétences techniques et humaines me permettront de mener à bien les missions de contrôle de gestion.



GONZALEZ Jessy

jessygonzalez@laposte.net



Mes compétences :

SAP

Forecasts

Office 2010

Tableaux de bord

Reporting

Gestion projet

Budgets

SQL

SAP-FI- Reporting

Forecasting

Business Objects

pack office

Budget

Forecast

Sage

SAP-FI- CO

AS400

Audit de compte