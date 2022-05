Zanier GILLES

Une formation de base en régulation automatique ( BT) au LTE de Vizille

Une spécialisation en électronique ( Bac F2) LTE Vaucanson

Un DUT Génie informatique au Campus Grenoble

Une année en licence GI (en cours du soir) .Campus Grenoble



J'ai été co-créateur d'une structure sur la ZIRST de Meylan ( 3 ans ) création / vente de logiciels pour applications électrotechniques sur base AUTOCAD



Puis j 'ai travaillé au sein de diverses sociétés de prestation.

Lors de ma dernière mission ( 3 ans) au Ets CROUZET à Valence on m'a proposé un CDI au sein de la division aérospatiale/monétique , cei en tant que projeteur BE.



Après 7 années passées chez CROUZET, j'ai demissionné pour raison familiale, puis j'ai intégré Alstom Power Hydro .



En BE tout d 'abord, en tant que projeteur, responsable produit régulation, intégrant les aspects industrialisations électrique électronique et oléohydraulique.



J 'ai ensuite assuré de la coordination technique système sur des projets de Mini Hydraulique .

Il s'agit sur un projet de coordonner et de faire mettre en oeuvre toute la partie Monitoring / Intrumentation des auxilaires turbine ainsi que l'écriture des séquences de démarrage de "la machine" .



Enfin j'ai intégré le département Sourcing en tant que P.S.M (Project Sourcing Manager )



Depuis 6 années je suis expert ( Process Owner Leader ) en Système d'Information sur les modules Sourcing et Logistique ( plus particulièrement ) sur un progiciel appelé SAP

Cet ERP dédié Alstom était commun aux 4 sites Hydro France, il est aujourd'hui déployé sur tous sites Power d'Alstom .

En tant que coordinateur France Procurement /Logistic , j 'assure la coordination des équipes de "Key users" locaux ainsi que l'attribution des droits informatiques associés, ceci pour les divisions France.



Je suis également impliqué sur les problématiques d 'ICQ et de Ctrle interne en tant que Process Owner et Testeur.



Je suis marié avec deux enfants de 17 et 18 ans.



J 'ai pratiqué le karaté durant 13 année , Ceinture Noire 1er Dan, art martial ou j'ai puisé mes valeurs.



J'ai également été impliqué dans la vie politique locale en tant qu'Adjoint au Maire durant deux mandats.



Enfin je suis créateur de l'association : moirans-enjeux-regionaux.fr



Je viens de conduire une liste aux dernières municpales à Moirans. Moirans-differemment.over-blog.com



Mes compétences :

Achat

ERP

ERP SAP

ICQ

Logistique

SAP

Sourcing

SOURCING & ACHAT

Système d'informations