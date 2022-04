Didier LEDUC

J'ai 52 ans ,je suis marié, j'ai 3 enfants

De 1982 a 2000 j'ai travaillé pour un constructeur de chaudière en temps que technicien chauffage puis chef d'équipe à RENNES en ille et Vilaine et chef d'antenne à ALENCON dans l'Orne

ensuite une petite dizaine d'année j'ai été responsable d'un service maintenance chauffage structure d'une dizaine de personnes dont j'avais la gestion commerciale,technique,et financière j'ai quitté cette structure fin 2006 suite au rachat de celle ci.

De fin 2006 a 2009 j'ai crée une entreprise de maintenance pour le compte d'un plombier j'ai développé la relation clientèle,avec les syndics de copropriété,les agences immobilières,assuré certaines prestations techniques.Mon dynamisme a permis un développement rapide d'environ 600 clients..

Je suis actuellement responsable technique chauffage pour La coopérative IMS a St Didier,j'interviens sur les département 22,35 et 53 sur des chaudières gaz fuel bois mise en service dépannages conseils.Je viens d’intégrer en juillet 2013 l'agence SAVELYS filiale GDF a ST GREGOIRE ,j'occupe un poste de technicien maintenance et mon expérience me permet de faire des devis sur des installations de chauffage domestique chez des particuliers.



Mes compétences :

Organisé

Sens de l'humour

Ponctuel