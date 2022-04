Didier LEFEBVRE

Après plus de 25 années en management commercial, j'ai décidé de mettre mes ressources à la disposition des dirigeants des entreprises et des associations.

Je suis passionné par la place des hommes et des femmes dans les organisations, et les mécanismes qui les animent, et les font réussir.

Donner du sens, développer l'esprit d'équipe , améliorer les relations de travail, fédérer, développer les compétences de manager, sont des sujets clés.



Avoir une vision systémique, et Zoomer sur le grain de sable, qui enraye la bonne marche de l'activité.



J'exerce mon métier de consultant animé de convictions humaines fortes et dans le souci permanent d'être un partenaire pour mes clients.



J'accompagne mes clients sur le management stratégique, et l'organisation opérationnelle. Je réalise pour les décideurs des

diagnostics socio organisationnels, des études d'impacts et propose des solutions RH, de l'accompagnement individuel, et collectif, ainsi que

de la formation.



Mes compétences :

DISTRIBUTION

Conduite du changement

SUPPORT

ISO 9001

SERVICES

SAP

CHANGE MANAGEMENT

ORGANISATION

STRATEGIE

PERFORMANCE

Animation commerciale