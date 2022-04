Didier LEFORT

J'ai travaillé 26 années au sein de Kerry-ingrédients-fruits (ex Aptunion) en tant qu'expert aromaticien pour traiter tous les problèmes d'aromatisation dans cette industrie de transformation du fruit à destination des industries laitières, du chocolat, de la biscuiterie, des boissons, des glaces, de la confiserie, etc...



J'y ai développé une compétence dans le domaine de l'analyse (contretypage), de l'analyse sensorielle, de la formulation, de la rationalisation, des interactions avec le milieu alimentaire, des modifications apportées par le process, des optimisations en terme de coût ou de stabilité des arômes.



J'ai acquis une profonde connaissance des relations existantes entre les structures chimiques et leur réactivité dans le milieu alimentaire, entre ces structures et leurs caractéristiques sensorielles, entre ces structures et leur pouvoir synergique,exhausteur ou affaiblissant.



Je n'exerce pas d'activité aujourd'hui, à un an de la prise de retraite.

Je propose donc mon savoir-faire et mes connaissances à court terme, une formation personnalisée, ou une intervention technique dans un projet.



Mes compétences :

aromes

Formation

Optimisation

Performance

Réduction des coûts