Didier MIROUZE

SOKODAIL développe, innove et commercialise des solutions sensorielles à partir de matières premières ail.



Nos produits sont à destination des marchés de l'agro-alimentaire = industrie et RHD



Notre savoir faire, se diversifie par la maîtrise et la valorisation de produits locaux Bio ou sous SIQO (label rouge, IGP et AOP) sous différentes forme :



- en épluché

- en déshydraté

- en pulpe et purée





En plus de nos références standards nous proposons une approche personnalisée répondant à vos souhaits de développement et d'innovation.





Devenons des partenaires



Mes compétences :

Adjoint de direction

aromes

Chargé de mission

Commercial

IAA

Industrie agro alimentaire

Ingénieur Commercial

Ingredients

Matières premières

PME

RHD

Technico commercial