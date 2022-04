Professionnel de la formation d'anglais depuis 12 ans, j'effectue des missions de formation d'anglais pour les professionnels, dans l'Ain, à Lyon, et dans le nord-Isère.



J'utilise une méthode d'Anglais Actif basé sur les principes de la communication et utilisée notamment pour booster les scores au test TOEIC.

Cette méthode permet de pouvoir s'exprimer rapidement, en utilisant le temps qui convient, pour aller chercher l'information dont on a besoin, ou pour répondre de manière automatique de manière pertinente.



A votre disposition pour tous renseignements et devis,

Didier Leitao