Didier LEJEUNE

Ingénieur Généraliste, je dispose d'une expérience industrielle d'une trentaine d'années dans différents secteurs d’activité automobile/vérin hydraulique/hydrothérapie et également, sur ma dernière expérience, comme consultant en Organisation Industrielle (le Lean Manufacturing ses outils, gestion des stocks et appro, ordo…), ergonomie et sécurité. Ce parcours m'a permis de parcourir l'ensemble des fonctions connexes à la production (Méthodes, Process, Industrialisation, logistique) et de développer mes compétences managériales au sein d'équipes de production, de service méthodes….

Aujourd’hui, fort de ce parcours, je me positionne auprès d'entreprises industrielles ou de Cabinets Conseils Industriels pour prendre des responsabilités techniques et/ou managériales sur mes domaines de prédilection : Méthodes, Production (Organisation, Sécurité, amélioration du processus), Logistique production (GPAO, ERP…).

Avec ce parcours atypique, j’apporte à l’entreprise une plus-value en termes de compétences Humaines et techniques, une forte adaptation dotée d’une approche transversale des différents métiers d'un site de production et une capacité à comprendre les enjeux de chaque service.