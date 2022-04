Didier LELIEVRE

Recherche d'emploi

39 ans, 2 enfants scolarisés.

Permis B et Vehicule personnel.



Madame, Monsieur,



Je suis à la recherche d'un poste de Technicien de maintenance ou Outilleur découpe et Moule.

Ayant 20 ans d’expérience au sein d'ABB France, j’ai pu acquérir grâce à mes différentes missions une véritable polyvalence dans la maintenance des équipements industrielles.

Rigoureux, motivé et dynamique, j'ai su m'adapter au evolution des techniques de production et m'investir dans les missions qui m'ont été confiées. Travailler pour vous, serez pour moi une opportunité d’exercer le métier qui me correspond et de mettre à votre service mes compétences acquises au cours de mon parcours professionnel.



Compétences :



- Effectuer différents types de dépannage sur systèmes automatisées

- Réception et amélioration des systèmes automatisées

- Travail sur machines outil

- Fabrication, fiabilisation et réparation sur outil de découpe et de moulage

- Travail et gestion sur atelier de presses de découpes

- Soudure TIG

- Entretien des bâtiments

- Habilitation electrique BC/BR/H0



