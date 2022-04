Didier LEPLANQUAIS

CHIMIREC MALO est une societe specialisee dans 3 activités :

- Nettoyage industriel / Assainissement (aspiration sèche, hydrocurage, transfert pulvérulents et effluents liquides, cryogénie, travaux HP et THP)

- Traitement biologique (compostage)

- Traitement minéral eaux et boues hydrocarbures (centrifugation tri phasique)

- Deshydratation in situ par centrifugation biphasique ou benne filtrante

Triple certification et adherent du MASE, la satisfaction du client et la qualite des prestations sont les moteurs de l'entreprise.



Mes compétences :

management

gestion de crise

directeur d'un centre de profit

technique

qualite securite environnement

responsable service commercial

communication