Didier LEQUIN

Manager expérimenté avec 10 ans d’expérience professionnelle en audit et conseil en France, au Canada et en Suisse.



Expert-comptable diplômé spécialisé en French GAAP et IFRS ayant mené plusieurs projets de conversion vers ce référentiel comptable.



Spécialisations :

- Audit de PME et de groupes internationaux,

- Expertise en consolidation et en IFRS,

- Accompagnement dans les transactions complexes (conversion IFRS, croissance externe mise en place d’un manuel comptable, etc.),

- Organisation d’événements autour de problématiques techniques IFRS regroupant une assemblée de directeurs et contrôleurs financiers,

- Formateur en interne et en externe pour Ernst&Young et la Chambre Fiduciaire,

- Sapiteur auprès d’un expert judiciaire