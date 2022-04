Didier LIMEUL

Je suis rentré dans l'armée de l'air en octobre 1980.



Depuis le 01 septembre 2014 je commande une unité de sécurité incendie sur une base aérienne.

J'ai la charge et la chance de manager une équipe d'une centaine de pompiers dédiée prioritairement à la protection incendie de la plateforme aéronautique. Parmi ces effectifs une section est consacrée à la protection et l'intervention spécialisée dans le domaine du NRBC (nucléaire - radiologique - biologique - chimique).

Cette fonction de commandant d'unité me permet entre autre d'être :

- le conseiller "sécurité incendie" du commandant de base et de tous les commandant d'unité (1600 personnes sur la base aérienne);

- membre de commissions de sécurité (incendie et HSCT) ;

J'étais auparavant commandant en second du centre national de formation des pompiers de l'armée de l'air.

J'ai également servi en état-major central et organique.

Bien entendu j'ai été "projeté" en opérations extérieures à de multiples reprises.

Dans le cadre des mesures d'incitation au départ je quitterai le service actif le 31 juillet 2016 après 36 années de services.

A compter de cette date je serai particulièrement disponible pour un poste de vacataire formateur en sécurité incendie.

Mon expérience dans ce domaine est, me semble-t-il solide.

Titulaire de l'attestation de prévention de niveau 2 (AP 2) je détiens également la qualification SSIAP 3.

Instructeur puis maître instructeur, j'ai également enseigné durant 10 ans la prévention et prévision des incendies en particulier à partir des réglementations ERP ; habitation ; code du travail ; ICPE.